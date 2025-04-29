Деякі пенсіонери по-іншому отримуватимуть свої виплати. У ПФУ дали пояснення

Одна категорія літніх осіб може самостійно змінити банк, де їм нараховуватимуть виплати

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, можуть самостійно змінити банк, де отримуватимуть свої виплати.

Відповідно до постанови "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", тепер пенсіонери ВПО самі обиратимуть банк, де їм виплачуватимуть пенсії. Про це пояснили в Пенсійному фонді.

Раніше їм нараховували кошти лише через "Ощадбанк".

Аби змінити банк для виплати пенсії, літній особі потрібно подати заяву у Пенсійний фонд. В ній має бути вказано назву нового банку та реквізити банківського рахунку.

Водночас не обов'язково для цього йти до ПФУ. Подати заяву можна онлайн, а саме через вебпортал електронних послуг фонду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як українцям можна відновити свої пенсії. Це можна зробити й тим, яким не здійснюють виплати протягом довгого періоду, але не більше 3 років.