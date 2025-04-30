Хто може вийти на пенсію в 60 років, маючи недостатньо стажу

Українець може вийти на відпочинок в 60 років з 28 роками стажу на загальних умовах

Страховий стаж у 2025 році для виходу на пенсію в 60 років має бути не менше 32, але можна оформити пенсію з трошки меншим стажем — 28 років.

Чоловік, якому у 2025 році виповнилось 60 років, може вийти на пенсію зі 28 роками стажу. "Телеграф" дізнався, якою очікується виплата для українця в такому випадку, посилаючись на пенсійний калькулятор.

В поточному році 60-річний чоловік може почати отримувати пенсію зі 28 роками стажу на загальних умовах, замість 32 років, як нагадали про норму стажу у Пенсійному фонді. Якщо його щомісячна зарплата складає 10 тисяч гривень, то пенсія не перевищуватиме 3067 гривень.

Якщо ж дохід українця складає 15 тисяч, тоді пенсія буде 4601 гривні, а 20 тисяч — 6135 гривень.

Зверніть увагу, що пенсія вирахувана без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно заробляти, аби в 60, 63 чи 65 років мати пенсію, яка точно буде не нижче 10 тисяч.