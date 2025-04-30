Як чашка кави. Скільки коштує літній салат на чотири порції

Цей салат витягне з гаманців українців у квітні 2025 році близько 50 гривень

Огірки на українському ринку продовжують дешевшати. За останній тиждень ціна на них зменшилась на 42%.

"Телеграф" вирішив порахувати, у скільки обійдеться літній салат, де будуть не лише огірки, а й помідори, цибуля ріпчаста та зелена без заправки, тобто соняшникової олії, майонезу, сметани тощо. Аби вирахувати суму в чеку, ми взяли середні ціни в Міністерстві фінансів України.

Ціни на інгредієнти для літнього салату

Середня вартість на кілограм помідорів червоних складає 96,16 гривні. Водночас за рожеві потрібно буде віддати 187,70 гривень, а за сливки — 149,33 гривні.

Тим часом найдешевші огірки в середньому можна купити за 79,80 гривень. Вони будуть короткоплідними. Трошки дорожчими є колючі огірки, кіло яких коштує 79,90 гривень. За середньою ціною в 101,55 гривні продаються огірки "Естафета", а за 105,87 гривні — гладкі огірки.

До салату ще деякі додають ріпчасту цибулю, яка наразі в середньому коштує 33,75 гривні.

До нього також входить зелена цибуля. Українські магазини пропонують її в середньому по 47,90 гривень за 100 грамів.

Тобто, якщо для салату купувати найдешевші товари серед запропонованих, аби приготувати його на чотири порції в майже 530 грамів, де потрібно два помідори по 100 грамів кожний, два огірки по 130 грамів кожний, одну цибулю до 150-200 грамів, та 10 грамів цибулі зеленої, тоді чек вийде на близько 47 гривень. Однак все залежить від реальних цін на товари в магазинах, особистих уподобань тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, Які українські магазини продають найдешевші яблука.