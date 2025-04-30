В сім'ї аж 8 людей. Чи розраховують вони на значну соцвиплату, як малозабезпечені

Сім'я з восьми осіб розраховує на соцвиплату, сума якої буде вище 20 тисяч гривень

Україна надає соціальну допомогу для малозабезпечених родин, сума якої різниться залежно від доходів членів сім'ї, а також від кількості дітей, працездатних та непрацездатних осіб.

Найбільша виплата надається на дитину від 6 до 18 років, а найменше — на працездатних. А якою точно буде виплата для сім'ї, де є аж 8 людей, більшість з яких пенсіонери, розбирався "Телеграф".

Відповідно до розрахунку спеціального калькулятора на сайті "П'ятачок", малозабезпечена сім'я, де є двоє працездатних батьків, що не працюють, двоє дітей до 6 років та чотири пенсіонери, дохід якої за пів року складає 0 гривень, очікує на допомогу в 20510,30 гривень

Відповідно, чим більшим буде дохід, чим нижчою очікується сума соціальної виплати.

Однак вона все одно може відрізнятись від тієї, що вирішить нараховувати орган соціального захисту населення. Адже під час вираховування сукупного доходу особа може припуститися помилки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли працездатні батьки та пенсіонери можуть отримати майже 15 тисяч гривень, як малозабезпечені.