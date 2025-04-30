Є певна планка. Вище якого рівня пенсії в Україні не піднімуться

У поточному році пенсійні виплати будуть 2361 грн, як мінімальні, та 23610 грн, як максимальні

Максимальні та мінімальні пенсії в Україні у 2025 році не зміняться. Цьогоріч також не виростуть основні соціальні показники, як мінімальна зарплата, прожитковий мінімум тощо.

Сума найнижчої пенсії у 2025 році складатиме 2 361 гривні, а найвищої — 23 610 гривень, як 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Це передбачено Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", передає "Новини Live".

Крім цих виплат, не зміняться у 2025 році й:

мінімальна зарплата, розмір якої не перевищує 8 000 гривень;

загальний прожитковий мінімум — 2 920 гривень;

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 гривень;

прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2 563 гривень;

прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень;

прожитковий мінімум для осіб з інвалідністю або непрацездатних — 2 361 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно заробляти, аби українцю в 60, 63 або 65 років у 2025 році мати пенсію в 10 тисяч гривень при нормі страхового стажу.