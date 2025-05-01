Без нього борщ не звариш: популярний овоч падає в ціні

Попри те, що ціни вже знизилися, аналітики прогнозують, що вони продовжать падати

Ціни на торішню білокачанну капусту в Україні цього тижня різко знизились. Падіння вартості цього овоча на ринку пов'язане з погіршенням його якості внаслідок тривалого зберігання, а також через низький попит.

Як повідомили аналітики "EastFruit", рнок відчуває тиск і з боку надлишку пропозиції, оскільки багато фермерів зіштовхуються з труднощами реалізації продукції.

Відтак, нещодавно ціни на капусту досягали 52 грн/кг, однак сьогодні ціна вже не перевищує 40-48 грн/кг, що на 10% нижче порівняно з попереднім періодом. Зниження вартості продукту для борщу є реакцією на низький попит і проблеми з реалізацією на ринку. Водночас вартість торішньої капусти в Україні на сьогодні в середньому залишається в 6,4 рази вищою за ціну аналогічного періоду минулого року.

Попри те, що ціни вже знизилися, аналітики прогнозують, що вони продовжать падати. Це відбувається через те, що фермери не можуть продати стару продукцію, а на ринку з'являється більше ранніх овочів. У найближчі тижні новий врожай тільки збільшить пропозицію, що ще більше тиснутиме на ціни.

Фермери намагаються продати стару капусту, щоб звільнити місце для нового врожаю. Оскільки попит на овочі — низький, а економіка — нестабільна, багато аграріїв мають труднощі з продажем продукції, що може призвести до подальшого зниження цін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можливе суттєве підвищення цін на продукти, зокрема на овочі та фрукти, через квітневі заморозки. Втрата врожаю пов'язана не лише з пошкодженнями під час цвітіння, а й з ризиком поширення хвороб на рослинах.