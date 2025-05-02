Значну суму гарантовано. Скільки ви зекономите, якщо перестанете витрачати на дрібниці

Такий метод заощаджень принесе вам понад 100 доларів економії за місяць

Назбирати долари можна, зекономивши на дрібницях — каві, фастфуді, таксі тощо. Якщо порахувати, то за місяць, пів року чи рік назбирається значна сума.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, скільки можна заощадити доларів, якщо щомісяця слідкувати за тим, щоб не покупати "дрібниці", наприклад каву, шкарпетки чи вологі серветки по акції в магазині, коли потрібні були лише вушні палички тощо.

Ось кілька найпоширеніших "тихих витрат", які люди зазвичай не помічають:

Кава з собою щодня. За місяць можна назбирати 1500-2100 гривень, тобто десь 36,11-50,55 долара , відповідно до курсу продажу готівкового долара 2 травня 2025 в 41,54 гривні, за умови, що одна чашка кави коштує від 50 до 70 гривень;

з собою щодня. За місяць можна , відповідно до курсу продажу готівкового долара 2 травня 2025 в 41,54 гривні, за умови, що одна чашка кави коштує від 50 до 70 гривень; Перекуси під час обіду на роботі. Якщо робочий графік 5 на 2, а середня вартість шаурми десь 150-250, тоді за місяць виходить 3300-5500 гривень — 79,4-132,4 долара ;

під час обіду на роботі. Якщо робочий графік 5 на 2, а середня вартість шаурми десь 150-250, тоді за місяць виходить ; Щоденне таксі . Якщо в один день кататися по два рази, то на місяць вилетить 6000-9000 гривень, коли одна поїздка коштує 100-150 гривень. Тобто це близько 144,44-216,66 долара;

. Якщо в один день кататися по два рази, то на місяць вилетить 6000-9000 гривень, коли одна поїздка коштує 100-150 гривень. Тобто це близько 144,44-216,66 долара; Шопінг для настрою. Усе залежить від виду акційної пропозиції, але якщо це шкарпетки, вушні палички та вологі серветки, які купуватимуться один раз на тиждень, тоді гаманці за місяць схуднуть на близько 350 гривень. Ми брали більш-менш дешеві товари. Це маленька сума, але за рік вона може вирости до 4200 гривень, тобто 101,1 долара.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як накопичити сотню доларів за пів року.