Ціни на яйця падають. Де можна ще більше зекономити

Українці на початку травня можуть заощадити до 10 грн за десятку яєць

На українському ринку продовжують дешевшати яйця. За місяць їх ціна впала на понад 5 гривень. Але можна ще більше зекономити, якщо пошукати більш вигідні пропозиції.

Згідно зі даними у Міністерстві фінансів, середні ціни на яйця "Квочка" С1 складають наразі 68,30 гривень. Хоча місяцем раніше вони були не нижчими за 73,80 гривень. Тобто різниця склала 5,5 гривень, передає "Телеграф".

Однак деякі магазини пропонують більш дешевий товар. Наприклад в "АТБ" "Квочку" можна купити за 66,50 гривень. Це без акції.

Така сама ціна на 10 штук яєць стоїть і в "Varus".

Водночас трошки дорожчими яйця "Квочка" є в "Фора". Там цінник зафіксувався близько 66,90 гривень.

Але точно зекономити вам не вдасться в "Сільпо", де 10 штук коштують 73,43 гривні, та в "Екомаркет", де вартість складає 74,79 гривні.

Отже, заощадити на 10 штук яєць "Квочка" можна в "АТБ" і "Varus", аніж в "Екомаркет", адже різниця між сумами складає 8,29 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний овоч борщового набору падає в ціні.