Значно урізаною? Якою очікується пенсія у тих, хто має 50 тисяч зарплати, але всього 15 років стажу

Значна зарплата не завжди гарантує високу пенсію

На розмір пенсії впливають страховий стаж, вік виходу на відпочинок та заробітна плата. Чим вона вище, тим більше і пенсійне нарахування. Однак в певних випадках не варто на неї покладатися.

Є категорія осіб, у яких значно уріжеться пенсія у 2025 році, навіть якщо вони отримують дохід в 50 тисяч гривень щомісяця. Кому не пощастить, розбирався "Телеграф", користуючись пенсійним калькулятором.

У поточному році українець зі доходом в 50 тисяч гривень не зможе отримувати значну пенсію, якщо його страховий стаж всього 15 років. Тобто мінімальна норма для виходу на пенсію в 65 років. Держава нараховуватиме йому виплату, яка не сягатиме вище 8216 гривень.

Варто зауважити, що така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може вийти на пенсію в поточному році в 60 років, маючи недостатню норму страхового стажу, яка складає 28 років.