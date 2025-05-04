В рік ви втрачаєте до 70 доларів. Де можна зекономити

Витрата на підписки різних сервісів є дрібною, але на ній також можна заощадити від 29 до 69 доларів за рік

Значну суму доларів можна зекономити, якщо припинити витрачати кошти на дрібниці, як то кава, таксі чи фастфуд. Однак є ще одна річ, від якої можна відмовитись.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, скільки за рік можна заощадити доларів, якщо припинити підписку на Netflix, Spotify та інші популярні сервіси. За рік сума здається незначною, але уявіть, що підписок може бути дві й більше.

Скільки зараз коштують підписки на популярні сервіси

Місячна підписка на

Spotify коштує від 4,99 долара, тобто майже 207 гривні, якщо по курсу купівлі готівкового долара в 41,40 гривень 4 травня 2025 року;

YouTube — від 2,4 долара, десь 99 гривень;

Netflix — від 4,99 євро, що дорівнює майже 237 гривням. Курс купівлі готівкового євро складає 47,22 гривні;

Playstation — 4,6 долара, близько 189 гривень.

Тож, за рік, якщо скасувати підписку на Spotify, можна назбирати 2484 гривні, десь 59,85 долара. За умови, якщо це буде YouTube, тоді сума зменшиться до 1188 гривень, тобто 28,63 долара. На Netflix вдасться зекономити до 2844 гривні, близько 68,53 долара, а на Playstation — 2268 гривень, що дорівнює 54,65 долара.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як накопичити сотню доларів за пів року.