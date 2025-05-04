Ціни на молоко в Україні виросли. Чи значно вони відрізняються від польських

В Польщі ціни на молоко нижчі, аніж в Україні

Молоко в Україні подорожчало за місяць. Місцями цінники змінились на майже 6 гривень. Однак навіть якщо взяти найнижчу вартість на популярні марки цього продукту, то все одно ціна буде вищою, аніж в Польщі.

Ціни на молоко в Україні та Польщі значно відрізняються. Аби дізнатись це, ми проаналізували середні ціни на українське молоко в Міністерстві фінансів та вартість товару в польському магазині Biedronkа.

Якщо у нас "Простонаше" 1% 900 мілілітрів коштує в середньому 53,56 гривні, то у них вартість на 1 літр "Чумацька долина" стартує від 3,29 злотих, тобто 36,02 гривень, відповідно до курсу купівлі готівкового злотого 4 травня 2025 року. Зауважте, що місяцем раніше "Простонаше" продавалось за 49,75 гривні.

Тим часом молоко "Яготинське" 900 мілілітрів в Україні коштує в середньому 58,52 гривні, що на 5,61 гривні дорожче, аніж в квітні.

Якщо пошукати, то в Biedronka є більш дорожча пропозиція молока — від goBIO 3,9% за 7,19 злотих, тобто 78,73 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці порівняли ціни в АТБ зараз і за 2021 рік. Популярні продукти подорожчали в рази.