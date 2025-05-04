Підприємцям потрібно знати ці дати у травні, аби не отримати штрафи
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Дещо потрібно сплатити вже до 12 травня
У травні 2025 року фізичні особи-підприємці мають сплатити внески, подати звіти тощо. Якщо цього не зробити, то їм передбачено штраф.
Що саме потрібно від ФОПів у травні й до якої дати, аби уникнути неприємностей, пояснили у Taxer, передає "24 Канал". Час до сплати чи подання звітності ще є, але з цим краще не затягувати.
Що треба зробити підприємцям у травні
До 12 травня необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір за підсумками річної декларації за 2024 рік, а також подати декларації: з екоподатку, туристичного збору, збору за паркування, податку на прибуток, спрощена декларація з ПДВ для нерезидентів, декларація 3 групи, звіти №1-ВП і №1-ОП, розрахунки з ренти.
До 15 травня подати звіт форми № ЗВР-1 (книги обліку розрахункових операцій) та довідку про використані РК.
До 20 травня, як остання дата сплати:
- авансового внеску з військового збору за травень (1, 2 та 4 групи), а також за І квартал 2025 року (3 група);
- єдиного податку за травень (1 і 2 групи), а також за І квартал (3 група);
- єдиного соцвнеску (ЄСВ) за найманих працівників за квітень (гірничі підприємства – до 28 травня);
- екоподатку за І квартал;
- податку на прибуток підприємств за І квартал та авансових платежів за травень (зокрема для торгівців пальним);
- ренти за надра (видобуток і не видобуток), спеціальне використання води й лісу за І квартал;
- туристичного збору та збору за паркування – за І квартал.
До цього терміну також потрібно подати:
- декларацію з акцизного податку за квітень;
- декларацію з плати за землю (за відсутності річної);
- звітність із ренти: надра, радіочастоти, нафта, аміак.
А до 30 травня українцям з ФОП треба сплатити ось це:
- акциз за квітень;
- ПДВ, ПДФО з відсотків, ВЗ (з доходів, які нараховані, але не виплачені);
- земельний податок за ділянки державної або комунальної власності;
- авансовий внесок із податку на прибуток для пунктів обміну валют;
- ренту за надра (за квітень), радіочастотний ресурс, транспортування нафти та транзит аміаку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з ночі 29 квітня діятимуть нові правила для тих, хто займається торгівлею молочки.