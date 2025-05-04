Підприємцям потрібно знати ці дати у травні, аби не отримати штрафи

Дещо потрібно сплатити вже до 12 травня

У травні 2025 року фізичні особи-підприємці мають сплатити внески, подати звіти тощо. Якщо цього не зробити, то їм передбачено штраф.

Що саме потрібно від ФОПів у травні й до якої дати, аби уникнути неприємностей, пояснили у Taxer, передає "24 Канал". Час до сплати чи подання звітності ще є, але з цим краще не затягувати.

Що треба зробити підприємцям у травні

До 12 травня необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір за підсумками річної декларації за 2024 рік, а також подати декларації: з екоподатку, туристичного збору, збору за паркування, податку на прибуток, спрощена декларація з ПДВ для нерезидентів, декларація 3 групи, звіти №1-ВП і №1-ОП, розрахунки з ренти.

До 15 травня подати звіт форми № ЗВР-1 (книги обліку розрахункових операцій) та довідку про використані РК.

До 20 травня, як остання дата сплати:

авансового внеску з військового збору за травень (1, 2 та 4 групи), а також за І квартал 2025 року (3 група);

єдиного податку за травень (1 і 2 групи), а також за І квартал (3 група);

єдиного соцвнеску (ЄСВ) за найманих працівників за квітень (гірничі підприємства – до 28 травня);

екоподатку за І квартал;

податку на прибуток підприємств за І квартал та авансових платежів за травень (зокрема для торгівців пальним);

ренти за надра (видобуток і не видобуток), спеціальне використання води й лісу за І квартал;

туристичного збору та збору за паркування – за І квартал.

До цього терміну також потрібно подати:

декларацію з акцизного податку за квітень;

декларацію з плати за землю (за відсутності річної);

звітність із ренти: надра, радіочастоти, нафта, аміак.

А до 30 травня українцям з ФОП треба сплатити ось це:

акциз за квітень;

ПДВ, ПДФО з відсотків, ВЗ (з доходів, які нараховані, але не виплачені);

земельний податок за ділянки державної або комунальної власності;

авансовий внесок із податку на прибуток для пунктів обміну валют;

ренту за надра (за квітень), радіочастотний ресурс, транспортування нафти та транзит аміаку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з ночі 29 квітня діятимуть нові правила для тих, хто займається торгівлею молочки.