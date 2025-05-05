Якою очікується пенсія у 60-річного, що має 40 років стажу, але мізерну зарплату

Пенсію в майже 2300 грн у 2025 отримуватимуть ті, хто має понаднормовий стаж в 40 років і дохід в 5 тисяч

На розмір пенсії значно впливає сума заробітної плати, вік виходу на пенсію, а також кількість років страхового стажу. Але понаднормованого стажу не достатньо для значної пенсії, якщо дохід замалий.

Якою буде виплата на відпочинку у чоловіка, якому у 2025 році виповнилось 60 років і він має понаднормовий стаж, але зарплату нижче мінімальної в 8 тисяч гривень, розбирався "Телеграф". У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Українець має право вийти на пенсію у 2025, якщо досяг пенсійного віку, тобто 60. За умови, якщо він матиме страховий стаж в 40 років та отримуватиме зарплату, яка не більше 5 тисяч гривень, його пенсія складатиме всього 2279 гривень.

Однак, коли б його стаж був би 35 років, тоді б сума пенсії сягала 1917 гривень.

Зауважте, що сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується пенсія у тих, хто має 50 тисяч зарплати, але всього 15 років стажу.