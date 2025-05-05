Щомісячна звичка - і понад 400 доларів у кишені. Як це зробити

400 доларів можна легко накопичити за рік, якщо відкладати зі зарплати по 10%

Назбирати значну суму доларів можна різними способами, зокрема і за допомогою щомісячних відкладень, наприклад в 10% від заробітної плати.

"Телеграф" вирішив розібратись, як за рік можна отримати більше 400 доларів. Відповідно до актуального курсу продажу долара в 41,50 гривні в Міністерстві фінансів України, це дорівнює 16 600 гривням.

Щоб накопичити таку суму, українцю потрібно щомісяця відкладати по 10% від своєї заробітної плати. Водночас сума доходу повинна бути 14 тисяч гривень, аби кожні 30 днів відкладати по 1400 гривень. Тобто за 12 місяців можна назбирати 16 800 гривень.

Чому зарплата має бути не нижче 14 000

Уявімо, що зарплата громадянина складає 13 000 гривень. Тоді сума заощаджень за місяць складе 1300 гривень, що за рік виросте до 15 600 гривень, тобто до 375,90 доларів, а нам потрібно 400.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з мінімальною заробітною платою в 8 тисяч гривень в 2025 році в Україні можна накопичити 200 доларів. Відкладення займуть більше як рік.