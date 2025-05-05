На понад 35 грн дешевше. Коли буряк можна було купити за такою ціною

За цей період середня вартість буряка виросла з понад 3 гривень до 36 гривень

Ціни в Україні за останні роки значно виросли й такі зміни не обійшли буряк. Магазини наразі продають його за 40 гривень кіло, а ще у 2017 році він коштував в середньому від трохи понад 3 гривень.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, як змінились ціни на буряк в Україні упродовж 2017-2025 року. Для цього використали архівні дані Міністерства фінансів.

Тож, середня вартість буряку на початку 2017 року складала 3,83 гривні. Пізніше він здорожчав до 6,64 гривні у травні, але у червні та липні його цінник знову впав до спочатку 3,80, а потім до 3,75 гривні.

Здешевшання протрималось недовго й у серпні вартість полізла вгору до 4,37 гривні. У листопаді його продавали за 5,56 гривні.

У 2025 році середня ціна на буряк є 40,20 гривень. Тобто нині він дорожчий на 36,45 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці порівняли ціни в АТБ зараз і за 2021 рік. Популярні продукти подорожчали в рази й серед рекордсменів є дитячі підгузки, розчинна кава Jacobs, алкогольні напої, масло тощо.