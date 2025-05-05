Чим відрізняється пенсія за вислугу років від пенсії за віком

Фахівці пояснили, чи є між ними відмінності

Пенсія за віком та за вислугу років в Україні наразі розраховується за однією формулою, тому різниці між цими виплатами немає.

Пільговий стаж дає право на достроковий вихід на пенсію, але він ніяк не впливає на кінцеву суму. Про це пише видання "На пенсії".

Там пояснили, що для пенсії за вислугу років та за віком беруть одну і ту ж формулу для розрахунку, тому розмір першої виплати ніяк не відрізняється від іншої.

Фахівці також додали, що у виписці "пенсія за віком" — це лише технічний момент.

"Фактично у вас продовжує діяти пенсія за вислугу років – це зазначено на початку розпорядження про її призначення", — мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, що пенсіонеру можуть перерахувати його виплату. Йому просто потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду і в ній не обов'язково вказувати причину звернення, але можна попросити ПФУ самостійно визначити оптимальний варіант перерахунку виплати.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть звільнити пенсіонера, що працює, тільки через його вік.