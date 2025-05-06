До 500 доларів на рік можна накопичити без зайвих зусиль: де зекономити

До 500 доларів можна зекономити вдома, не змінюючи кардинально спосіб життя

Заощаджувати долари можна з усього, наприклад на щоденній каві зранку в кав'ярні, фастфуді на обіді чи таксі. Однак почати економити також можна і на побуті, лише потрібно знати, де це можна зробити.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, де є побутові "пастки", які з'їдають до 500 доларів на рік. Їх важко не помітити.

Як зекономити в побуті

Зайві засоби для чищення . Іноді люди беруть одразу кілька засобів від різних брендів, які мають одну функцію. Їх можна замінити на універсальні чи домашні розчини (сода, оцет тощо). У місяць можна зекономити до 200 гривень.

. Іноді люди беруть одразу кілька засобів від різних брендів, які мають одну функцію. Їх можна замінити на універсальні чи домашні розчини (сода, оцет тощо). У місяць можна зекономити до 200 гривень. Серветки, одноразові рушники у ванній чи кухні. Це звісно зручно, але дорого. Як альтернатива — багаторазові тканинні рушники. В місяць в гаманці може залишитись до 300 гривень.

Прання "напівпорожньої" машини та використання прального засобу . Кожне прання машини, в якій мало речей — це зайва вода, електроенергія та порошок. Якщо не хочеться переходити на більш дешеві засоби, то можна хоча б робити повне завантаження пральної машини. Економія до 500 гривень в місяць.

. Кожне прання машини, в якій мало речей — це зайва вода, електроенергія та порошок. Якщо не хочеться переходити на більш дешеві засоби, то можна хоча б робити повне завантаження пральної машини. Економія до 500 гривень в місяць. Зарядка, техніка, освітлення в режимі "очікування" . Зарядні пристрої та чайники часто "крадуть" світло навіть у режимі очікування. Можна зекономити до 200 гривень в місяць.

. Зарядні пристрої та чайники часто "крадуть" світло навіть у режимі очікування. Можна зекономити до 200 гривень в місяць. Похід в магазин без списку. Тобто ви прийшли, наприклад, по хліб та яйця, а вийшли з повним пакетом продуктів. Тут також можна заощадити до 500 гривень на місяць.

Тож в місяць можна зекономити до 1700 гривень. В рік виходить 20 400 гривень, що по курсу продажу готівкового долара в 41,39 гривні дорівнює 492,9 долара.

Але, зауважте, що суми є приблизними й залежать від цін в магазині, особистих вподобань особи тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна назбирати 400 доларів, маючи одну звичку.