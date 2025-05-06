Можна перейти на інший вид пенсії і отримувати більше. У кого є така можливість

Варто бути уважним, щоб теперішня пенсія не була за ту, що призначать

Українці можуть оформити на себе пенсію своєї дружини або чоловіка, якщо це вигідно. Однак це можливо зробити лише в разі смерті одного з подружжя.

Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", в Україні є можливість переходу з пенсії за віком на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Перейти на пенсію по втраті годувальника можна за умови, якщо подружжя проживало разом на момент смерті одного з них.

Розмір такої виплати складає 50% пенсії за віком померлого годувальника. Це також потрібно враховувати під час переходу на інший вид виплати, аби отримувати суму, яка буде не менше тієї, що призначена зараз.

Аби оформити її, дружині чи чоловіку потрібно звернутись із відповідною заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України або через вебпортал фонду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується пенсія у шестидесятирічного, що має 40 років стажу, але мізерну зарплату в п'ять тисяч гривень.