Вплине на вашу пенсію і не лише: навіщо українцям платити ЄСВ

Від ЄСВ залежить страховий стаж, а він визначає розмір пенсії

В Україні діє механізм добровільної сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Оскільки він відбирає значну частину зарплати (22%), а для ФОП взагалі обов’язковий, то часто виникає питання, навіщо він потрібен і як він вплине на пенсію.

Відповісти на ці питання спробувала пресслужба Пенсійного фонду. Там наголосили, що ЄСВ не є різновидом податків, а розцінюється як страховий внесок.

"Чим регулярніше особа сплачує внески, маючи стабільну легальну зайнятість, тим більше можливостей щодо виплат від держави вона "накопичує". І, в першу чергу, це підвищує розмір її майбутньої пенсії", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там зазначили, що він впливає і на інші страхові державні виплати на зразок допомоги з безробіття чи лікарняні.

Насамперед від ЄСВ залежить страховий стаж — місяць його сплати дорівнює місяцю страхового стажу. Для того, щоб розраховувати на пенсію у 60 років чоловікам треба мати 35 років стажу, а жінкам 30, хоча в майбутньому цей перекіс буде усунено. Якщо людина працевлаштована неофіційно, то вона може сплатити ЄСВ добровільно, що може бути важливим для домогосподарок, студентів чи фрілансерів.

Розмір пенсії рахується від середньої зарплати в країні за три роки перед виходом на пенсію, індивідуальної зарплати людини та коефіцієнта страхового стажу.

Для прикладу: якщо людина вийшла на пенсію у січні 2025 року, офіційно отримувала середню зарплату за останні три роки і стабільно платила ЄСВ, то:

Середня зарплата по країні за цей час була на рівні 15 тисяч гривень;

Коефіцієнт заробітку буде обчислюватися за формулою: середня зарплата людини / на середню зарплату по країні. У нашому випадку це 1,0;

Коефіцієнт стажу розраховується як: кількість повних років стажу * 1%. У нашому випадку за наявності 35 років стажу він дорівнюватиме 0,35.

Тобто: 15 000 * 1 * 0,35 = 5 250 гривень на місяць.

Нагадаємо, що пенсіонеру можуть за бажанням перерахувати його виплату. Йому просто потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду та в ньому не обов’язково вказувати причину звернення, але можна попросити ПФУ самостійно визначити оптимальний варіант перерахунку виплати.