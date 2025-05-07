Пенсія майже як зарплата. Кому у 2025 призначать понад 17 тисяч

Від 17 тисяч гривень отримуватимуть шахтарі, дохід яких був не менше 18 тисяч

На розмір пенсії, окрім зарплати та кількості років страхового стажу, також впливає місце роботи. Деякі українці зможуть отримувати на відпочинку пенсію, яка майже дорівнюватиме їхній заробітній платі.

Яким умовам потрібно відповідати, аби мати пенсію, сума якої майже не відрізнятиметься від доходу, розбирався "Телеграф". У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

На пенсію в 17690 гривень у 2025 році має право чоловік із заробітком в 18 тисяч гривень в місяць, якому виповнилось 60 років, він має 35 років загального стажу, де з них 15 років складає робота шахтарем.

Зауважте, що він не належить до жодної пільгової категорії населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Для жінки умови ті ж, але вона може пропрацювати загалом 30 років. Їй також потрібно мати 15 років стажу роботи шахтарем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців зможе отримати значну десятикратну виплату після виходу на відпочинок у 2025. Це передбачено для однієї категорії працівників.