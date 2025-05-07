Скільки доларів варто покласти на депозит, аби отримати 5 тисяч гривень доходу

Депозит може принести до 5 тисяч гривень доходу, але якщо покласти на рахунок 5600 доларів і забути про них на рік

Заробити на доларі можна не лише під час коливання курсу, а й за допомогою депозиту в банках. Відповідно, чим більша сума на рахунку, тим вищим буде кінцевий дохід.

Але якщо хочеться отримати гарантовано 5 тисяч гривень на доларовому депозиті, то для цього потрібно покласти значну суму баксів. Яку саме, розбирався "Телеграф", використавши дані Міністерства фінансів України.

Аби мати з депозитного рахунку дохід в 5 тисяч гривень, або 120 доларів, відповідно до курсу продажу готівкового долара в 41,40 гривень, українцю у травні 2025 року потрібно віднести до банку 5600 доларів і забути про них на 12 місяців. Це дорівнює 231 280 гривням, якщо обмінювати по курсу покупки в 41,30 гривень.

Але зауважте, що курс долара протягом року може коливатись, тоді кінцевий заробіток, ймовірно, буде меншим або більшим, аніж є наразі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до 500 доларів на рік можна накопичити без зайвих зусиль, якщо почати економити на очевидних речах в побуті — на серветках, пранні напівпорожньої пральної машини тощо.