Перші вітаміни вже в магазинах. Що можна купити з ранніх ягід та фруктів

Найбільше вибору є на полуницю

На українському ринку з'явились вже перші ранні ягоди та фрукти — кавун, полуниця, слива тощо. Хоча деяких продуктів ще можна не знайти, наприклад черешню.

"Телеграф" проаналізував наявність ранніх фруктів та ягід в українських супермаркетах. А також дізнався, скільки вони коштують та що виявилось найдорожчим.

Перший товар — полуниця. Її пропозиції в магазинах найбільше. Наприклад у "Сільпо" її можна купити за 30,35 гривні 100 грамів. Це найнижча вартість. "Novus" пропонує купити 250 грамів за 99,99 гривні. У "Achan" її продають по 102,40 гривень за 250 грамів, а в "Фора" — 119, 90 гривень.

Далі йде кавун. За 1 кілограм ягоди в "Сільпо" потрібно віддати 17,75 гривні. Своєю чергою "Novus" пропонує його купити за 18,89 гривні.

Є також і сливи. На 100 грамів сливи жовтої "Сільпо" виставив цінник у 24,48 гривні. У "Novus" синю сливу можна купити за 129,0 гривень, але в упаковці буде 500 грамів.

А от черешні, наприклад, в магазинах "Achan" і "Novus" поки немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити найдешевший твердий сир.