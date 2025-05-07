Більше, ніж у сусіда: хто отримуватиме значну пенсію після 70 років

Державні службовці можуть працювати до 70 років

Після досягнення пенсійного віку літня особа може продовжити працювати далі на державній службі. Однак вона буде працевлаштована лише наступні 5 років і в 70 має піти на відпочинок.

До 65 років українець може перебувати на державній службі. Однак після досягнення цього віку він може бути призначений на службу на один рік з повторним призначенням без щорічного конкурсу, як пояснили на порталі Medoc.ua.

Рішення про призначення на службу ухвалюється установою і може поновлюватись необмежену кількість разів.

Пенсіонер може залишатись на державній службі від 65 і до 70 років за його власною згодою. Щорічне продовження роботи відбуватиметься без необхідності звільнення. Однак після граничного віку в 70 українця звільнять.

Водночас у Пенсійному фонді пояснили, що отримувати пенсію державного службовця можуть дві категорії українців:

особи, які мають не менш як 10 років стажу на посадах державної служби та станом на 1 травня 2016 року день займали посаду державного службовця;

особи, які мають не менш як 20 років стажу на посадах державної служби (незалежно від факту роботи станом на 1 травня 2016 року).

Сума пенсійного нарахування для держслужбовців складає 60% від заробітної плати. Водночас для осіб, що на дату звернення для оформлення пенсії не працювали на відповідній посаді — у розмірі 60% заробітної плати державного службовця, що працює, відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те якою очікується пенсія у тих, хто має 50 тисяч зарплати, але всього 15 років стажу.