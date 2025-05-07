Яка буде пенсія в Україні, якщо отримувати середню зарплату і мати 35 років стажу

Пенсія залежить від трьох факторів

Розміри пенсії в Україні залежать від низки факторів, але за нормальних умов вираховуються за єдиною формулою. Для того, щоб порахувати її, необхідно знати свій страховий стаж, середню зарплату по Україні за три останні роки та свою зарплату.

Щоб спростити розрахунки можна використовувати спеціальний калькулятор, який є на сайті cost.ua. Однак, можна зробити це і вручну.

В Україні пенсія розраховується за формулою:

Пенсія = середня зарплата по країні за три роки * Коефіцієнт особистої зарплати * Коефіцієнт страхового стажу.

Щоб вирахувати середню зарплату по Україні за три роки перед виходом на пенсію, можна скористатися даними сайту Мінфін. Якщо йдеться про вихід на пенсію у 2025 році, то вона становитиме близько 15 тисяч гривень.

Коефіцієнт особистої зарплати дорівнює відношенню середньомісячної офіційної зарплати людини до середньої зарплати по країні за період сплати ЄСВ.

Коефіцієнт страхового стажу обчислюється за формулою — кількість повних років страхового стажу * 1%. Страховий стаж нараховується за кількістю місяців сплати ЄСВ – місяць сплати дорівнює місяцю страхового стажу.

Тобто, якщо людина хоче вийти на пенсію у 2025 році з 35 роками стажу, і весь час на роботі вона отримувала середню зарплату по країні, то сума виплати дорівнюватиме:

15 000 * 1 * 0,35 = 5250 гривень на місяць.

До цієї суми також можуть бути додані різні виплати та індивідуальні надбавки, на зразок доплат за вік, допомоги по інвалідності, надбавок за заслуги тощо.

Нагадаємо, що пенсіонеру можуть за бажанням перерахувати його виплату. Йому просто потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду та в ньому не обов’язково вказувати причину звернення, але можна попросити ПФУ самостійно визначити оптимальний варіант перерахунку виплати.