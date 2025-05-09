Як зросте дохід, якщо долари на депозиті лежатимуть два чи три роки

Найвигіднішим очікується депозит зі 1000 доларів, який братиметься на три роки

Примножити свій дохід можна як і просто відкладаючи гроші, так і шляхом депозиту в банках. Чим вищою є сума на рахунку та чим надовше її покласти, тим вищим очікується заробіток.

Яким буде дохід на депозитному рахунку, якщо покласти, наприклад, 1000 доларів не на рік, а на два чи три роки, розбирався "Телеграф". Аби дізнатись це, ми використали дані Міністерства фінансів України.

За один рік 1000 доларів на депозиті, які дорівнюють 41410 гривням, якщо обмінювати по курсу купівлі готівкового долара в 41,41 гривні 9 травня 2025, принесуть українцю не більше 22 доларів.

На дворічному депозиті, де лежатиме 1000 доларів, можна заробити до 46 доларів.

Відповідно найбільший заробіток буде на депозиті з 1000 доларів за три роки — 69 доларів.

Тобто найвигіднішим очікується депозит зі 1000 доларами, який братиметься на три роки. Однак навіть зі такою сумою не можливо буде заробити й 100 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки доларів варто покласти на депозит, аби отримати 5 тисяч гривень доходу.