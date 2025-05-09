В Україні помітно здешевшали помідори. Де найвигідніше купувати

Вартість помідорів в Україні знизилась і ще більше зекономити на них можна в "Сільпо" та "АТБ"

Помідори в Україні суттєво впали в ціні за місяць. На деякі сорти вартість змінилась на понад 50 гривень.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, на які помідори найсуттєвіше переписали ціни та в якому українському магазині є найвигідніша пропозиція на них. Наразі середня вартість на червоні помідори складає 99,53 гривні, хоча ще місяцем раніше вони були дорожчими на 12,89 гривні, згідно з даними Міністерства фінансів України.

Тим часом помідори рожеві найбільше здешевшали за місяць, адже у квітні ціна була 189,51 гривні за кіло, а у травні — 134,40 гривні. Впала на 55,11 гривні.

Є ще один сорт, на який ціна також зменшилась, хоча несуттєво. Це помідори сливка. У травні кіло можна купити за середньою ціною в 145,13 гривні, а у квітні вони продавались по 145,25 гривні.

Де вигідніше купити помідори

Найнижча ціна на кіло помідорів є в "АТБ" та "Сільпо". Там потрібно заплатити від 79,95 до 80 гривень.

Інші магазині, такі як "Фора" та "Metro" пропонують найнижчі ціни на помідори по 250 грамів. У першій мережі ціни стартують від 64,90 гривень, а в інший — 72,70 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вже можна купити з ранніх ягід та фруктів.