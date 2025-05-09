Хто з українців може вийти на пенсію на 15 років раніше

Така можливість є не у всіх

На пенсію в Україні можна вийти в 60 років, однак є випадки, коли почати відпочивати можна в 45. Це стосується громадян, які працюють у шкідливих умовах.

Аби в 45 вийти на пенсію, якщо особа працювала у шкідливих умовах, потрібно мати норму страхового стажу. Про це йдеться в Законі України "Про пенсійне забезпечення".

Жінки, що працювали в шкідливих умовах за списком № 1, можуть вийти на пенсію на пільгових умовах в 45 років, якщо мають не менше 15 років і 6 місяців стажу, де з них 7 років і 6 місяців були відпрацьовані на зазначених роботах.

Водночас чоловіки мають таке право з 50 років. Їм потрібно напрацювати не менше 20 років та 6 місяців стажу, де 10 років складає робота у шкідливих умовах.

Однак для жінок та чоловіків, що працювали за списком № 2, є вищі умови стажу та віку, аби вийти на пенсію. Зокрема:

українкам потрібно досягти 50 років мати від 20 років 6 місяців стажу, де 10 років — на роботі;

українцям треба досягти 55 років та напрацювати від 25 років 6 місяців, де 12 років та 6 місяців — на роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому у 2025 році можуть призначити пенсію, розмір якої майже не відрізнятиметься від зарплати.