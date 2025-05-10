За якої мінімальної зарплати призначають пенсію в 2025 році

Зарплата може бути значно меншою за мінімальну в 8 тисяч гривень

В Україні є норми, які надають право на оформлення пенсії. Крім мінімального стажу та віку, є ще найнижча зарплата, за якої призначають виплату.

Яка є сума мінімального доходу для українців у 2025 році, аби в 60 вийти на пенсію, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Чоловікові, аби у 2025 році вийти на пенсію зі нормою страхового стажу в 35 років, потрібно мати мінімум 4830 гривень зарплати. У такому випадку його пенсія не перевищить 1852 гривні.

Жінці, аби мати право на пенсію в 60 років у поточному році з 32 роками страхового стажу, потрібно також заробляти мінімум 4830 гривні. Однак її виплата на відпочинку буде меншою — 1769 гривень.

Зауважте, ми вирахували такі суми виплат на загальних умовах. Крім того, жоден з українців не належить до пільгової категорії населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери у поточному році можуть отримати доплати до своїх пенсійних нарахувань, якщо їх виплати менше 3200 гривень. Початкова умова — потрібно досягнути певного віку.