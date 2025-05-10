Сільський голова на Львівщині заробляє, як міністр економіки. У декларації заощаджень на мільйони

Має дві автівки та мотоцикл

Сільський голова у Львівській області заробляє за місяць приблизно стільки ж, як міністр економіки Свириденко Юлія. Йдеться про очільника Добросинсько-Магерівської сільської ради Сало Миколу Івановича.

Про це свідчить його декларація за 2024 рік. Адже за цей період він заробив 1 153 575 грн, це приблизно 96 тисяч на місяць.

Відповідно до документів про заробітну плату Свириденко, вона отримує за місяць 96 157,32 гривні. Однак сільський голова, окрім зарплати, ще має пенсію в 179 745 грн за рік, це приблизно 15 тисяч на місяць. Також в декларації у розділі доходів вказано 1 млн грн додаткових нарахувань. Питання того, чому ж голова селищної ради заробляє, як міністр економіки, залишається відкритим.

Микола Сало має у власності одну квартиру та нежитлову будівлю. У його автопарку є авто ВАЗ придбане у 2014 році, мотоцикл Kavasaki куплений у 2010 році та машина VOLKSVAGEN за 1 135 927.

До того ж сільський голова має чималі збереження, зокрема готівкою 550 000 грн та 70 000 доларів, 5 845 євро на картці. У декларації основним джерелом доходу вказана зарплата на держпосаді та пенсія. Однак сума виплат та заощаджень викликають чимало питань.

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