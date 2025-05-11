Скільки б заробили українці, які купили долар на початку року та обміняли його у травні

Курс долара з початку року змінився

Українці можуть отримати дохід не тільки поклавши долар чи гривню на депозитний рахунок, а і купивши валюту та почекавши певний період коливання курсу.

Заробити на курсі долара можна, якщо з періоду покупки та продажу пройшло не так багато часу, адже все залежить від ситуації на валютному ринку. "Телеграф" вирішив дізнатись, чи був би заробіток в українця, якщо він придбав 100 доларів на початку, а продав у травні 2025, використавши архівні дані Міністерства фінансів України.

Відповідно до них, на початку року, а саме 1 січня, середній курс продажу долара був 42,45 гривні. Відповідно 100 доларів — 4245 гривень.

Через майже пів року, а саме 10 травня, середній курс купівлі американської валюти склав 41,20 гривень. Тож, 100 доларів можна було продати за 4120 гривень.

Різниця між цими сумами складає 125 гривень. Але це не можна вважати заробітком, бо обмінявши гривню на долар у січні потрібно було заплатити 4245 гривень, а коли банк купив долари у травні та заплатив гривнею, можна було отримати 4120 гривень, тобто менше, аніж було на початку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зросте дохід, якщо долари на депозиті лежатимуть два чи три роки.