На 260 гривень дешевше. Де наразі можна купити каву по акції

Якщо до 13 травня 2025 року купити каву в "АТБ" по акції, то, додавши трошки грошенят, можна купити ще одну таку баночку

Каву п'є майже кожен і вона знаходиться в більшості продуктових кошиках. Наразі ціни на деякі марки сягають понад 500 гривень, але якщо пошукати більш вигідні пропозиції, то можна значно зекономити.

Час від часу українські магазини влаштовують акції на популярні товари. Серед них виявилася і кава. "Телеграф" знайшов, де наразі можна значно заощадити на цьому товарі.

Де найдешевша кава Jacobs Monarch

Наразі найнижча ціна на каву наявна в "АТБ", бо там діє акція — за 190 грамів розчинної просять 278,90 гривень. Акційну пропозицію можна буде купити до 13 травня.

Інші магазини пропонують купити цю каву за більш вищою ціною — 519 гривень. За такою вартістю її продають "Сільпо" та "Фора". Це на 240,1 гривні дорожче, аніж в "АТБ".

У "Varus" ціна на розчинну каву Jacobs Monarch, де в банці 190 грамів, складає 536,40 гривень. Це найнижча вартість на продукт серед запропонованих.

Тобто, якщо купувати каву Jacobs Monarch 190 грамів розчинну в "АТБ" по акції, аніж у "Фора", тоді українець до 13 травня 2025 року зможе зекономити до майже 260 гривень. Якщо трошки додати коштів, то можна купити ще одну банку кави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні значно подешевшали помідори. Ми проаналізували ціни в магазинах та дізнались, де можна купити кілограм овочу за найнижчою та найвигіднішою ціною.