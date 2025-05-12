Нацгвардія закупить 65 тонн сала за космічні гроші. Що не так з її тендером

1 кг коштуватиме понад 500 грн

Національна гвардія України зареєструвала доволі цікавий тендер на понад 36 млн грн. Так, на четвертий рік повномасштабного вторгнення планується закупка аж 65 тонн сала.

Про це свідчать дані порталу Prozoro. Зазначається, що тендер оприлюднили 7 травня 2025 року, а вже 16 травня останній день подачі пропозицій.

У документі вказано, що на суму 36 140 000 грн для військової частини 3075 Національної гвардії планують закупити 65 тонн сала. Максимальний крок аукціону складає 45 175,00 грн, тобто це максимальна сума закупки. Наразі тендер тільки оголошено, тому його кінцева вартість може зрости аж на понад 9 млн.

Враховуючи ціну тендера та масштаби закупки, виходить, що одна тонна сала коштує 556 тисяч грн. В 1 тонні 1000 кг, тобто один 1 кг сала будуть закупати аж за 556 грн.

Зауважимо, що, за даними Мінфіну, наразі середня ціна одного кг сала складає 238,50 грн, а не понад 500. А враховуючи те, що гуртові закупівлі врази дешевше, виникає питання до доцільності такого тендера.

Кінцева дата постачання шпику Нацгвардії вказана 25 жовтня 2025 року. Наразі переможця і постачальника не обрано, але, враховуючи масштаби закупки, можна дійти висновку, що на один місяць припадає аж 4,6 тонни сала.

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