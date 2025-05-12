Цибуля знову дорожчає. Де можна купити кіло, зекономивши до 20 грн
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Вартість цибулі в Україні почала рости, але проаналізувавши пропозиції в супермаркетах, можна знайти найдешевшу за 20,99 гривні
Цибуля в Україні після незначного здешевшання знову почала дорожчати. Відпускні ціни зростають через скорочення пропозиції та збільшення попиту. Якщо проаналізувати вартість цибулі в різних магазинах, то можна знайти найдешевшу і зекономити.
Як повідомили в EastFruit, відпускні ціни на цибулю в Україні почали рости через скорочення пропозиції та збільшення попиту. Тому наразі фермери продають її в межах 18-27 гривень за кіло, що на 13% дорожче, аніж тижнем раніше.
Однак понад 27 гривень фермери поки не можуть реалізовувати свій товар, адже покупці незадоволені якістю цибулі.
Крім того, у повідомленні додали, що наразі цибуля в середньому на 26% дорожче, аніж у такий самий період 2024 року.
Ціни на цибулю в українських магазинах
Найдешевша пропозиція овочу наразі наявна в "Novus" — за 20,99 гривні кілограм.
В інших супермаркетах ціни на цей овоч такі:
- "АТБ" пропонує купити кіло за 28,89 гривні;
- "Фора" — 28,90 гривень;
- "Сільпо" — 33,20 гривень;
- "MegaMarket" — 38,70 гривень.
Тож, купивши цибулю в "Novus", аніж в "MegaMarket", можна заощадити до 17,71 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де ще можна встигнути купити популярну каву по акції, яка коштуватиме на 260 гривень дешевше.