Цибуля знову дорожчає. Де можна купити кіло, зекономивши до 20 грн

Вартість цибулі в Україні почала рости, але проаналізувавши пропозиції в супермаркетах, можна знайти найдешевшу за 20,99 гривні

Цибуля в Україні після незначного здешевшання знову почала дорожчати. Відпускні ціни зростають через скорочення пропозиції та збільшення попиту. Якщо проаналізувати вартість цибулі в різних магазинах, то можна знайти найдешевшу і зекономити.

Як повідомили в EastFruit, відпускні ціни на цибулю в Україні почали рости через скорочення пропозиції та збільшення попиту. Тому наразі фермери продають її в межах 18-27 гривень за кіло, що на 13% дорожче, аніж тижнем раніше.

Однак понад 27 гривень фермери поки не можуть реалізовувати свій товар, адже покупці незадоволені якістю цибулі.

Крім того, у повідомленні додали, що наразі цибуля в середньому на 26% дорожче, аніж у такий самий період 2024 року.

Ціни на цибулю в українських магазинах

Найдешевша пропозиція овочу наразі наявна в "Novus" — за 20,99 гривні кілограм.

В інших супермаркетах ціни на цей овоч такі:

"АТБ" пропонує купити кіло за 28,89 гривні;

"Фора" — 28,90 гривень;

"Сільпо" — 33,20 гривень;

"MegaMarket" — 38,70 гривень.

Тож, купивши цибулю в "Novus", аніж в "MegaMarket", можна заощадити до 17,71 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де ще можна встигнути купити популярну каву по акції, яка коштуватиме на 260 гривень дешевше.