Уся сума до вас точно не дійде. Скільки отримає пенсіонер, якщо для нього зробити благодійний внесок у ПФУ

Пенсії в Україні можна збільшити за допомогою благодійних внесків у ПФУ, але не вся сума призначена для літніх людей

В Україні пенсіонери можуть отримати додаткову виплату, якщо юридичні та фізичні особи зроблять благодійну пенсійну пожертву в Пенсійний фонд.

Якщо юридична чи фізична особа зробить благодійний внесок до ПФУ, то пенсіонер отримає всього 70% від цієї суми. Про це пояснили у фонді.

Коли благодійний внесок є адресним, то 70% від суми пожертвування нарахується літній особі, а 30% точно переходить до бюджету ПФУ. Менший відсоток буде використовуватиметься фондом як фінансовий ресурс для виплати пенсій. Це регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож, наприклад, якщо благодійний внесок складає 10 тисяч гривень, то 7 тисяч гривень надається пенсіонеру, а 3 тисячі гривень переходить до Пенсійного фонду.

Якщо українець хоче зробити такий внесок, то йому потрібно скористатись вебпорталом електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть перейти на інший вид пенсії та отримувати більше, але така можливість є не у всіх.