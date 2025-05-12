Пенсія в 15 тисяч в 60 років. Скільки стажу та зарплати для неї потрібно в 2025

Щоб мати 15 тисяч пенсії у 2025, потрібно заробляти від 39 тисяч гривень та напрацювати норму стажу

Пенсії в 15 тисяч гривень можуть отримувати українці в 60 років, які мають норму стажу та їм виплачують значну зарплату. І не обов'язково для цього особі потрібно належати до пільгових категорій населення.

"Телеграф" вирішив дізнатись, якою точно має бути зарплата в місяць та страховий стаж в українця у 2025 році, аби на пенсії в 60 років претендувати на 15 тисяч гривень пенсії.

Відповідно до даних пенсійного калькулятора, від 15 тисяч гривень пенсії чоловік в 60 років у 2025 році зможе отримувати, якщо його страховий стаж складає 35 років, а зарплата — 39120 гривень.

Якщо ж він виходитиме на відпочинок в 32 роки, згідно з даними про норму страхового стажу в Пенсійному фонді, тоді для 15 тисяч пенсії йому потрібно заробляти не менше 42787 гривень.

Зауважимо, що калькулятор вирахував суму пенсії без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за якої мінімальної зарплати призначають пенсію в 2025 році.