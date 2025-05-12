Який має бути стаж та зарплата, щоб мати пенсію 17 тисяч в 60 років

Щоб мати 17 тисяч пенсії у 2025, потрібно заробляти від 70 тисяч гривень та напрацювати норму стажу

На розмір пенсії впливають не тільки страховий стаж, вік виходу на відпочинок, але й заробітна плата. Чим вона вище, тим більше і пенсійне нарахування.

На високу пенсію може розраховувати українці, якщо їх заробітна плата станом на зараз складає 70 тисяч гривень. Про це дізнався "Телеграф", використавши спеціальний пенсійний калькулятор.

Якщо 60-річний українець у 2025 році напрацював 30 років стажу, тобто норму на поточний рік, при цьому отримуючи зарплату в 70 тисяч гривень, то пенсію він може отримувати 17 690 гривень, а це є досить високою пенсією в наш час.

Зверніть увагу, що пенсія не змінюватиметься, навіть якщо її зарплата буде більшою.

Виплата на відпочинку також не збільшиться, навіть якщо страховий стаж чоловіка буде рости.

Варто зауважити, що така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якої мінімальної зарплати призначають пенсію у 2025 році.