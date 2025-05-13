Чи вдалось би заробити, якщо куплені 100 доларів у квітні продати зараз

Різниця між курсами точно є, але чи можна таким способом заробити у травні, дізнався "Телеграф"

Курс долара в Україні періодично коливається і на цьому можна заробити, якщо вчасно обміняти валюту.

А чи можна отримати якийсь дохід після обміну 100 доларів у травні, якщо вони були куплені у квітні, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали архівні дані Міністерства фінансів України.

Місяць раніше, а саме 10 квітня 2025 року, 100 доларів можна було купити по середньому курсу в банках в 4160 гривень, адже курс продажу складав 41,60 гривень.

Протримавши 100 доларів місяць і обмінявши 10 травня, банк заплатить українцю 4120 гривень, адже середній курс купівлі в банках України складав 41,20 гривень.

Різниця між сумами становить 40 гривень, але це не можливо вважати заробітком. Коли українець у квітні купив 100 доларів, то віддав 4160 гривень, а, обмінявши у травні, отримав 4120 гривень, тобто менше, аніж було на початку. Тож, він не заробив, а втратив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки часу знадобиться для того, щоб зібрати 100 доларів, якщо щодня відкладати ціну сірників.