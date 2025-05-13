Доплата за віком передбачена не всім пенсіонерам. У чому причина

Доплата за віком точно не здійснюватиметься цим категоріям пенсіонерів

В Україні пенсіонери можуть отримувати доплату за вік до 570 гривень. Однак вона передбачена не для всіх.

Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у виданні "На пенсії" нагадав, що найнижча сума доплати до 300 гривень нараховується для тих, кому виповнилось від 70 до 74 років. Віком від 75 і до 79 років отримують до 456 гривень. Найвища ж виплата здійснюється в розмірі до 570 гривень, але тим, кому 80 і більше років.

Аби отримувати таку доплату, потрібно досягти певного віку та мати щомісячну пенсію, яка не перевищує 10 340,35 гривні.

"Якщо у когось пенсія, наприклад, 10 300 грн, але він уже досяг 70 років, то йому доплатять лише 40 грн. Щоб загальний розмір пенсії був 10 340 грн. Далі діє обмеження щодо цієї доплати", – сказав він.

Коробкін також пояснив, чому пенсія не має бути вищою за 10 340,35 гривні, аби українцю призначили цю доплату. За його словами, це середня зарплата по Україні за 2020 рік і вона прописана в постанові. Тому індексація чи підвищення ніяк на неї не впливають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким має бути стаж та зарплата, аби в 60 років отримувати до 15 тисяч гривень пенсії.