В 65 мати 40 років стажу, але 10 тисяч зарплати. Якою буде пенсія в 2025

Значної пенсії точно не очікується

Пенсія в Україні розраховується залежно від віку виходу на пенсію, страхового стажу та зарплати. Однак якщо дохід невеликий, але особа має понаднормовий стаж, то на значну пенсію можна не очікувати.

Якою буде пенсія для літньої особи, що в 65 років має 40 років стажу, але 10 тисяч гривень зарплати, дізнався "Телеграф". У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Якщо у 2025 році на пенсію виходитиме чоловік, який в 65 років має 40 років стажу, то йому передбачено 5785 гривні пенсії.

Водночас жінці, яка так само виходитиме на відпочинок в 65 років, маючи 40 років стажу та 10 тисяч гривень зарплати, виплачуватимуть пенсію в 5874 гривні.

Тобто різниця між цим сумами складає 89 гривень і вищу виплату отримуватиме жінка.

Зауважимо, що українці не належить до жодної пільгової категорії населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки отримає пенсіонер, якщо для нього зробити благодійний внесок у Пенсійний фонд України. Уся сума точно не дійне до громадянина.