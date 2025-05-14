Чи можна покласти 100 доларів на депозит та заробити половину від цієї суми

На значний дохід зі 100 доларів на депозиті не варто очікувати

Отримати додатковий дохід на доларі можна за допомогою депозиту. Відповідно, чим більша сума вкладень, тим вищим буде кінцевий дохід.

А чи можна отримати хоча б половину заробітку, наприклад, зі 100 доларів, які будуть на депозитному рахунку в банку, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали актуальні дані про депозити в доларах в Міністерстві фінансів України.

Тож, українцю, який поклав на депозит 100 доларів, тобто 4150 гривні, якщо купувати їх по курсу продажу в банках 14 травня 2025 в 41,50 гривень, не варто очікувати на дохід в навіть 10 доларів, адже через три роки він зможе отримати "плюсом" всього 3 долари.

Однак на депозиті можна отримати 5 тисяч гривень доходу вже за рік, але для цього потрібно покласти значну суму доларів. "Телеграф" дізнався, яку суму баксів варто віднести до банку, щоб мати такий заробіток.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки можна зекономити доларів, якщо перестати витрачати гроші на дрібниці — на таксі, щоденну каву, фастфуд на обіді тощо.