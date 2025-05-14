Деякі українці можуть оформити пенсію, якщо мають менше року стажу: кого стосується

В Україні військові з інвалідністю зможуть оформити пенсію по інвалідності, навіть якщо їх служба тривала менш як 12 місяців

Пенсію по інвалідності можуть призначити військовим, які отримали інвалідність внаслідок контузії або поранення під час бойових дій, навіть якщо вони були на військовій службі менш як рік.

Як пояснили у Пенсійному фонді України в Донецькій області, передає "Судово-юридична газета", військові, які отримали інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності, навіть якщо термін їх військової служби склав менше року. Це передбачено Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Єдиною умовою для призначення пенсія по інвалідності є те, що ступінь втрати працездатності настав через поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час виконання обов’язків військової служби.

З 1 січня 2025 року ступінь втрати працездатності визначатимуть експертні команди з оцінки повсякденного функціонування особи. Висновок цих фахівців стане підставою для розгляду Пенсійним фондом щодо призначення пенсії.

Аби оформити пенсію, військовому потрібно подати:

виписку з рішення експертної команди;

документи, які підтверджують, що контузію або травму отримано у зв'язку зі службою (наприклад, висновок військово-лікарської комісії);

заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду України

Підготовкою та поданням документів займається уповноважений структурний підрозділ відповідного міністерства, до якого належить військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки вищою буде пенсія в українця, який є ветераном війни, учасником бойових дій або має інвалідність.