Яка пенсія буде у чоловіка в 65 років з дуже маленькою зарплатою і великим стажем

Якщо працювати більше і мати великий стаж, то виплата зросте

На розмір пенсії впливають не тільки страховий стаж, вік виходу на відпочинок, але й заробітна плата. Чим вона вище, тим більше і пенсійне нарахування, але що робити тим, у кого була дуже низька зарплата, але великий стаж?

Про це дізнався "Телеграф". Ми використали спеціальний пенсійний калькулятор, аби зрозуміти, якої суми слід очікувати українцям на відпочинку.

Якщо 65-річний українець у 2025 році напрацював 30 років стажу, тобто норму на поточний рік, при цьому отримуючи зарплату в 4830 гривень, то пенсію він може отримувати 2064 гривень, а це є досить низька пенсія в наш час.

Зверніть увагу, що розмір пенсії зміниться, якщо зарплата буде більшою, наприклад, 8830, то тоді виплата буде — 3773 грн.

Виплата на відпочинку також збільшиться, якщо страховий стаж чоловіка буде рости, а заробітня плата лишиться такою ж. При цьому він може бути ветераном війни і учасником бойових дій, то тоді його пенсія складатиме 3282, тобто більшою на 1218 грн.

Варто зауважити, що така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі українці можуть оформити пенсію, якщо мають менш як рік стажу.