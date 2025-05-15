Українці з певним статусом можуть розраховувати на зростання пенсії у 2025 році

Українці зможуть отримати надбавку до своїх пенсій, якщо вони є Почесними донорами

Пенсії українців можуть збільшитись шляхом додаткових надбавок, якщо особи належать до пільгових категорій населення. На доплату розраховують Почесні донори, сума якої не залежить від кількості страхового стажу, віку виходу на пенсію чи статі.

Скільки надбавки отримуватимуть українці, які в 2025 році виходитимуть на пенсію і належатимуть до пільгової категорії населення, як Почесні донори, дізнався "Телеграф". У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Тож, чоловік, який виходитиме на відпочинок в 60 років на загальних умовах з заробітною платою в 15 тисяч гривень та 32 роками стажу, отримуватиме 5259 гривень пенсії. Якщо ж він матиме статус Почесного донора, то пенсія виросте до 5478 гривень, тобто на 219 гривень.

Сума надбавки не змінюватиметься залежно від років страхового стажу чи віку виходу на пенсію. Наприклад, якщо чоловіку у 2025 році виповнилось 63 роки, то він може вийти з 22 роками стажу. При зарплаті в 15 тисяч гривень він матиме пенсію в 3615 гривень або 3834 гривні, якщо у нього буде відповідний статус.

Надбавка також не коливається, якщо на відпочинок виходитиме жінка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому доплата за віком передбачена не всім пенсіонерам.