Скільки буде прибутку, якщо на річний депозит покласти до 500 доларів

На депозиті зі 100-500 доларів за рік можна заробити не більше 10 доларів

Додатковий заробіток на доларі можна отримати, якщо покласти валюту на депозит. Відповідно, що кінцевий дохід залежить від суми, яку спочатку віднесуть у банк.

"Телеграф" вирішив дізнатись, як змінюватиметься сума доходу, якщо на депозитний рахунок покласти на рік від 100 і до 500 доларів. Для цього ми використали дані Міністерства фінансів України.

Якщо українець у травні 2025 року покладе на депозит 100 доларів, то через рік його дохід складе 2 долари. Нагадаємо, що курс продажу готівкової валюти 16 травня є 41,45 гривні, тому 100 доларів дорівнюють 4145 гривням.

З 200 доларів на депозиті українцю вдасться заробити 5 доларів. Тобто 207 гривень, якщо продавати валюту на готівковому ринку по курсу в 41,40 гривень.

Депозит зі 300 доларів принесе 7 доларів заробітку, тобто 289,8 гривні.

Через рік дохід на депозиті, на якому лежить 400 доларів, складе 8 доларів, майже 332 гривні.

Водночас 10 доларів, тобто 414 гривні, можна отримати через рік з депозиту в 499 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вдалось би заробити, якщо куплені 100 доларів у квітні продати у травні.