Чи вигідно виходити на пенсію в 60 років з 35 роками стажу, аніж в 65 з 15 роками стажу

Різниця між сумами точно є

Пенсія в Україні назначається на основі страхового стажу, віку виходу на відпочинок та заробітної плати. Її сума так само коливається від цих факторів.

А чи вигідно виходити на пенсію в 60 років з 35 роками стажу, аніж в 65 років з 15 роками стажу, розібрався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Тож у 2025 році чоловік, якому виповнилось 60 років, хоче вийти на пенсію зі страховим стажем в 35 років та заробітною платою у 20 тисяч гривень. Йому почнуть виплачувати по 7669 гривень пенсії.

Якщо ж йому в поточному році йому виповнилось 65 років і він має 15 років стажу та 20 тисяч гривень щомісячного доходу, тоді його пенсія складе всього 3287 гривень.

Зверніть увагу, що чоловік оформляє пенсію на загальних умовах. Крім того, він не належить до жодної категорії населення, зокрема ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці з певним статусом можуть розраховувати на зростання пенсії в 2025 році.