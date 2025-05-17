Ціни на фрукти зростуть мінімум на 30%: що подорожчає найбільше

Кілограм українських яблук продаватимуть на 17 гривень дорожче

Українські експерти прогнозують зростання цін на фрукти щонайменше на 30%. Найбільше подорожчає полуниця — з 322 грн до 418 грн за кілограм, хоча виноград також суттєво подорожчає — очікується, що його ціна зросте на 79 гривень порівняно з теперішньою.

Власник СТОВ "Енограй" Руслан Голуб поділився з "Телеграфом" своїми очікуваннями щодо майбутніх змін цін, розповів, які фрукти подорожчають, а які навпаки — можуть подешевшати.

За словами підприємця, остаточні цифри стануть зрозумілими після завершення травня, але вже сьогодні можна стверджувати: загалом вартість продукції точно зросте. Орієнтовно він очікує підвищення цін щонайменше на 30%.

Як це вплине на вартість найпопулярніших фруктів

За даними Мінфіну, зараз банани коштують близько 78 грн за кілограм, але вже невдовзі їхня ціна може сягнути 101 грн. Українські яблука сьогодні продають за 56 грн/кг. Після 30%-го підвищення очікується ціна майже 73 грн за кілограм. Смачні мандарини коштують нині 128 грн/кг. З урахуванням прогнозу їхня вартість може зрости до 167 грн за кілограм. Виноград же традиційно дорожчий — 264 грн/кг. У майбутньому його вартість мое становити до 343 грн. Лідер серед ягід — полуниця — сьогодні коштує 322 грн/кг. Враховуючи ймовірно зростання ціна може становити до 418 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні за останній місяць суттєво змінилися ціни на капусту: стара помітно подорожчала, натомість молода — навпаки, знизилася в ціні.