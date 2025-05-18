Коли можуть зупинити виплату пенсії. Є дві найпоширеніші причини

Пенсійний фонд може поновити виплати, якщо подати відповідну заяву

Пенсія в Україні може тимчасово не виплачуватись через дві причини. Для відновлення виплати потрібно їх усунути.

У Пенсійному фонді України пояснили, що пенсіонеру можуть тимчасово зупинити виплати у разі відсутності руху коштів на рахунку протягом 6 місяців або якщо він не пройшов фізичну ідентифікацію. Щоб відновити свої виплати, йому потрібно подати заяву та пройти ідентифікацію у ПФУ.

Такі правила діють для українців, які перебувають за кордоном та для тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб.

У повідомленні пояснюють, що заява на поновлення виплати подається особисто або онлайн, використовуючи "Дія.Підпис". Після цього літня особа проходить фізичну ідентифікацію у режимі відеоконференцзв'язку.

"Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть надіслати письмову заяву із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою, зробленим через дипломатичну установу, звичайною поштою за місцем реєстрації та інші документи", — додали у ПФУ.

Пенсію почнуть виплачувати із дати припинення виплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідно виходити на пенсію в 60 років з 35 роками стажу, аніж в 65 років з 15 роками стажу.