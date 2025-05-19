Чи буде різниця між пенсіями чоловіка та жінки, які виходитимуть з однаковими умовами

"Телеграф" розібрався, якою буде пенсія для чоловіка та жінки, яким виповнилось 60 років, вони напрацювали 35 років стажу та отримують по 15 тис. грн зарплати

Розмір пенсії в Україні може коливатись залежно від страхового стажу, заробітної плати чи віку виходу на пенсію. Однак є ще один фактор, про який неможливо забути — стать людини.

Чи значно відрізнятиметься пенсія чоловіка та жінки, якщо ті у 2025 році виходитимуть на відпочинок, маючи однакову зарплату, стаж та досягли одного віку. Про це написав "Телеграф", використавши пенсійний калькулятор.

Уявімо, що у 2025 році чоловіку виповнилось 60 років. Він вирішив виходити на пенсію з 35 роками стажу та 15 тисячами гривень зарплатою. У такому випадку Україна почне нараховувати йому 5751 гривні пенсії.

Коли на відпочинок в поточному році виходитиме 60-річна жінка, маючи 35 років страхового стажу та 15 тисяч гривень зарплати, вона отримуватиме пенсію в 5840 гривень.

Зауважимо, що вони не належать до пільгових категорій населення, такі як ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо, тому не мають право на додаткові виплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть вийти на пенсію, навіть якщо їм не виповнилось 60 років.