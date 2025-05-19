Чи варто готувати гаманці до подорожчання газу? Деталі, які треба знати кожному

На ринку як і раніше присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні тарифи

Тарифи на газ в Україні у червні будуть у межах 7,79-9,99 грн за кубометр. При цьому більшість споживачів (клієнти "Нафтогазу") платитимуть за кубометр 7,96 грн.

Як інформує OBOZ українські постачальники газу оприлюднили цінники на останній місяць весни. Річні базові пропозиції не змінилися, адже мораторій на підвищення тарифів на ключові комунальні послуги продовжує діяти.

Наприкінці квітня Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пролонгувала дію річного тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Кубометр блакитного палива для побутових споживачів і надалі коштуватиме 7,96 грн. Нагадаємо, ГК "Нафтогаз України" обслуговує 98% споживачів, а це понад 12 мільйонів домогосподарств.

Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. А от місячні цінники змінюються залежно від ринкових тенденцій. За даними ГазПравди, на ринку як і раніше присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи. Місячні цінники коливаються від 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Для понад 98% побутових споживачів газу щонайменше до 30 квітня 2026 року включно діє річна ціна від Нафтогазу – 7,96 грн за кубометр.

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