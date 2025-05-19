За ніч переписали ціни? В супермаркетах суттєво здорожчали яблука

Вартість популярного фрукта в деяких регіонах України виросла до майже 90 гривень

Вартість яблук в українських супермаркетах різко виросла. Популярні сорти фрукта місцями сягають майже 100 гривень за кілограм.

Суттєве здорожчання яблук відбулось в місцевих супермаркетах Одеси. Там за кіло Ред чіф потрібно заплатити до 79,90 гривень, як повідомили в одному з місцевих пабліків.

Водночас ціна на яблуко Симиренка та Ред принц сягає 89,90 гривень. Вони виявились найдорожчими фруктами серед запропонованих.

Чи всюди такі ціни на яблука

Тим часом за даними Міністерства фінансів України, яблука дійсно здорожчали, але не настільки суттєво.

За місяць середня вартість на українські яблука зі 46,94 гривні у квітні виросла до 56,09 гривень у травні. Тим часом вартість Айдареду зі 50,96 гривні у квітні сягнула 69,90 гривень у травні. Різниця між цінниками склала 9,15 та 18,94 гривні відповідно.

Якщо купувати саме сорти Ред чіф, Ред принц та Симиренка, то ціна в:

Сільпо на перший сорт зафіксувалась близько 65,0 гривень, а в АТБ — 64,95 гривні;

Фора на Ред принц складає 74,90 гривень, а у Сільпо — 70 гривень;

Сільпо на Симиренку є 80 гривень, а в Novus — 52,99 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку травня в Одесі почали продавати "золоту" черешню.